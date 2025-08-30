كتبت ـ نهى خورشيد:

توقع أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الفائز بمواجهة الأهلي و بيراميدز المرتقبة الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة عرابي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"المباراة هتكون قوية، لكن أعتقد إن شاء الله الأهلي هو اللي هيكسب، ممكن الضغوط اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت بسبب البطولات".

وأضاف: "لكن أعتقد إن الفريقين هيرجعوا تاني وهيظهروا بشكل أقوى في الدوري، مع الزمالك كمان، خلال 3 أو 4 أسابيع الأمور هتتعدل، بالنسبة للنادي الأهلي، أنا شايفه المرشح الأول للبطولة حتى لو تعثر في البداية شوية، مافيش مشكلة، الدوري طويل".

وتابع نجم الأحمر:" أما بيراميدز، ممكن تكون الدوافع عنده مش كبيرة قوي لأنه مافيش جماهير تدعمه، وده مأثر عليهم بشكل واضح، كمان اللاعبين ممكن يكونوا حاسين إنهم اكتفوا ببطولة إفريقيا اللي كانت إنجاز كبير، لكن بشكل عام أعتقد إن الأمور هتتعدل للفريقين، ومع ذلك، في مباراة النهاردة أتوقع فوز الأهلي".

وعن إمكانية حدوث تغييرات في الجهاز الفني لأي فريق بعد المباراة: "لا، ما أعتقدش، الموسم طويل جدًا، بالنسبة لبيراميدز، مدربه حقق بطولة إفريقيا، وكان قريب من الفوز بالدوري ووصل لنهائي كأس مصر، فمش معنى إنه يتأثر في ماتش أو اثنين إنه يتم إقالته".

وواصل: "من وجهة نظري لسه عنده فرصة كبيرة، ومعاه لاعيبة مميزة جدًا، أما الأهلي، سواء كسب أو خسر، هو الأقرب للفوز بالدوري، ومفيش أي داعي للاستعجال في التغييرات".

كشف عرابي عن التشكيل الأنسب للأهلي في مباراة اليوم، وجاء كالتالي:

الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: لو ياسر إبراهيم جاهز يبقى موجود، ولو مش جاهز يبقى زي الماتش اللي فات داري وبيكهام ومعاهم كريم فؤاد. في الوسط: ديانج، محمد علي بن رمضان، وزيزو.

وفي الهجوم: تريزيغيه، بن شرقي، وشريف.

وأختتم تصريحاته قائلاً:" طبيعي الجماهير متوقعة كتير، خاصة بعد التعاقدات الكبيرة اللي عملها الأهلي بأسماء وصفقات قوية، الجمهور عايز يشوف الفريق بيكسب بسهولة 3 أو 4 في كل مباراة، وده وارد يحصل، بس محتاج شوية وقت عشان المنظومة تمشي بشكل كامل. مثلًا مباراة غزل المحلة، الأهلي كان يقدر يكسب 3 بسهولة، لكن الحظ كان ضده، فبقول للجمهور ما تستعجلوش، ده طبيعي في كرة القدم، والفرق الكبيرة ميزتها الاستمرارية، مع الوقت والمباريات، الأهلي هيتصدر الجدول".

