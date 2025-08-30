كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد وقع في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الماضية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر بالرصيد ذاته.

