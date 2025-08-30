مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

تحذير وتكليف.. ماذا فعل خوسيه ريبيرو مع لاعبي الأهلي قبل مباراة بيراميدز؟

10:07 ص السبت 30 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 10 صورة
    ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    ريبيرو
  • عرض 10 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    زيزو من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    تريزيجيه من تدريبات الأهلي
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.

وعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، محاضرتين مطولتين مع اللاعبين، مساء أمس الجمعة، الأولى قبل المران الأخير والثانية بفندق الإقامة.

وشهدت محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي، شرح تكليفات معينة للاعبين، والتركيز على كيفية مواجهة انطلاقات المنافس، خاصة خط الوسط وهو الأقوى للمنافس.

وركز ريبيرو على ضرورة الحذر من سرعات المنافس في الكرات المرتدة وضرورة العمل على مواجهة الكرات العرضية في منطقة الجزاء.

اقرأ أيضًا:

منافسة على الخطوط.. ماذا قدم ريبيرو ويورتشيتش مع الأهلي وبيراميدز؟

بالصور.. حكم يطرد معلق الاستاد في مشهد مثير للجدل

23 مباراة.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع البطولات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي وبيراميدز خوسيه ريبيرو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة