كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت، في الدوري المصري الممتاز.

وعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، محاضرتين مطولتين مع اللاعبين، مساء أمس الجمعة، الأولى قبل المران الأخير والثانية بفندق الإقامة.

وشهدت محاضرة ريبيرو للاعبي الأهلي، شرح تكليفات معينة للاعبين، والتركيز على كيفية مواجهة انطلاقات المنافس، خاصة خط الوسط وهو الأقوى للمنافس.

وركز ريبيرو على ضرورة الحذر من سرعات المنافس في الكرات المرتدة وضرورة العمل على مواجهة الكرات العرضية في منطقة الجزاء.

