كتب - نهى خورشيد

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن استعدادات فريقه لمباراة وادي دجلة المقبلة في الدوري الممتاز تسير بنفس النسق الذي سبق لقاء الجولة الماضية، وذلك نظيراً لضيق الوقت بين المباراتين.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المباراة:"اللاعبون الذين شاركوا في عدد دقائق أكبر بالمباراة السابقة خاضوا تدريبات استشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية، وسنتدرب اليوم وغدًا على نفس البرنامج تقريبًا الذي اتبعناه الأسبوع الماضي".

وتطرق المدرب إلى أزمة إهدار الفرص أمام المنافس في المباراة الماضية قائلاً:"الفارق كان مجرد سنتيمترات قليلة في بعض الكرات، نحن هادئون تجاه ذلك، ناصر منسي أهدر فرصة رائعة برأسية ثم تسديدة اصطدمت بالقائم، لكنني سعيد بعدد الفرص التي صنعناها؛ فقد سددنا 21 مرة على المرمى، بينما استقبلنا تسديدتين فقط".

وأضاف:"باريس سان جيرمان احتاج لمباراتين في الدوري الفرنسي ليفوز بهدف وحيد رغم أفضليته، لذلك نحن راضون عن الأداء".

وتابع مدرب الأبيض:"ناصر منسي شارك بديلاً وأدى بشكل جيد وكان يستحق التسجيل، لكنه لم يكن محظوظاً".

وعن الغيابات قال فيريرا:"غياب نبيل دونجا مؤثر لأنه لاعب يتمتع بجودة عالية، لكن لدينا بدائل قادرة على تعويضه".

واختتم المدير الفني تصريحاته موضحًا برنامج الفريق في الفترة المقبلة:"سنمنح اللاعبين راحة لبضعة أيام عقب مواجهة وادي دجلة بسبب توقف الدوري، على أن نبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة المصري قبل اللقاء بعشرة أيام تقريباً".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة وادي دجلة الأحد المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.