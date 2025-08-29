مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
21:00

طلائع الجيش

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

0 1
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

السولية يقود سيراميكا كليوباترا للفوز على المقاولون العرب

06:10 م الجمعة 29 أغسطس 2025

سيراميكا كليوباترا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد عمر السولية فريقه سيراميكا كليوباترا للفوز بهدف نظيف على مستضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل السولية هدف المباراة الوحيد بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر اللقاء طرد لاعب سيراميكا كليوباترا عمرو قلاوة.

ونجح محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في التصدي لركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 7 في المركز الخامس بفارق النقاط عن مودرن سبورت صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند نقطتين في المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا
