السولية يقود سيراميكا كليوباترا للفوز على المقاولون العرب

قاد عمر السولية فريقه سيراميكا كليوباترا للفوز بهدف نظيف على مستضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل السولية هدف المباراة الوحيد بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 18 من عمر اللقاء طرد لاعب سيراميكا كليوباترا عمرو قلاوة.

ونجح محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في التصدي لركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 7 في المركز الخامس بفارق النقاط عن مودرن سبورت صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند نقطتين في المركز العشرين ـ قبل الأخير ـ

