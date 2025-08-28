مباريات الأمس
إعلان

مصدر يكشف موقف محمد بن رمضان من المشاركة في مباراة بيراميدز بالدوري

07:36 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل إصابة النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الفريق وموقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان بن رمضان اشتكي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق الماضية أمام غزل المحلة بالدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بن رمضان اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، قبل مران الفريق الجماعي اليوم ولم يشارك في التدريبات".

وأضاف: "سيتم حسم موقف اللاعب بشكل نهائي من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، غدا الجمعة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يدخل مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري وهو يحتل المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 5 نقاط جمعهم من 3 مباريات، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

محمد علي بن رمضان النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي وبيراميدز
