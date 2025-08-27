الأهلي يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - يوسف محمد:

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصديقه على قانون الرياضة الجديد.

وتقدم النادي الأهلي بالشكر إلى الرئيس السيسي في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: "حرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في بداية اجتماعه الذي جرى ظهر اليوم، على توجيه الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدما تفضل سيادته بالتصديق على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025".

وأضاف: "وهو الأمر الذي يؤكد على اهتمام فخامة الرئيس بالرياضة، بعدما أصبحت جزءًا أصيلاً في بناء النظام الأساسي للدولة في الجمهورية الجديدة. كما أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة في إعداد القانون الذي يهدف إلى تطوير ورفعة الرياضة المصرية".

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد صدق منذ عدة أيام على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

