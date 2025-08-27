مباريات الأمس
بحضور الخطيب.. 15 صورة من افتتاح الأهلي مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد

09:58 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

شهد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، برفقة أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم، افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد بفرع الشيخ زايد، بعد الانتهاء من تجهيزه بأحدث المعايير العالمية.

ويضم المجمع منطقة ألعاب مائية، وحمام سباحة رئيسي مجهز لخدمة الأعضاء والفرق.

كما يتكون من ثماني غرف لخلع الملابس، وصالتين لـ"الجيم" أحدهما للرجال وأخرى للسيدات بكامل تجهيزاتهما، بجانب تخصيص عيادة طبية لخدمة رواد المجمع.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى محمود الخطيب فرع الأهلي في الشيخ زايد مجلس إدارة الأهلي
