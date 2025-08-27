كتب- محمد خيري:

فتح الإعلامي مهيب عبدالهادي النار على البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بسبب تصريحاته ضد التونسي سيف الجزيري، عقب مواجهة فاركو الماضية.

وقال مهيب في برنامجه على قناة "إم بي سي مصر 1": "بنقول ونشيد أن الزمالك قافل على نفسه ... لكن المدرب بيطلع يتكلم عن مشكله بنفسه ويفتح باب الكلام بايده؟".

وأوضح: "كان في لعيبه كتيره بتبعد عن التشكيل ويطلعوا يقولوا عادي قرارات فنية".

وأكمل: "مفروض لو في أزمة مع اللاعب اللي يطلع يتكلم فيها حد إداري وموجود كابتن عبدالناصر محمد يوضح هو لكن مش المدرب اللي يقول كده ويعمل أزمة كبيرة".

واختتم تصريحاته: "لكن إنك تطلع تتكلم على لاعب بعينه مش بتاعتك والموضوع غريب بصراحة".

وكان فيريرا تحدث بعد مواجهة فاركو عن أزمة سيف الجزيري وعدم مشاركته قائلا: "معايا مش هتشوفوا الجزيري .. وعدي الدباغ بدنيا جاهز وعشان كده بيلعب".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.