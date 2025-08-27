مباريات الأمس
خلاف في المران وصوت عال.. كواليس أزمة فيريرا والجزيري

09:59 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري (3)
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا في مؤتمر
كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس الأزمة بين يانيك فيريرا مدرب الزمالك والتونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وفاركو: "خلال فترة وجودي في الزمالك، لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهزا بدنيا ويؤدي بشكل جيد".

وعلق الغندور على الأمر عبر برنامجه "ستاد المحور": "في التدريب الأخير للزمالك، حدث خلاف بين سيف الجزيري ويانيك فيريرا مدرب الفريق، وهو السبب وراء تصريح المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي".

وأضاف: "المدرب كان يريد تجربة الجزيري في مركز الجناح واللاعب رفض وقال له: أنا مركزي مهاجم فقط وليس جناح، حدث خلاف بينهما والجزيري صوته "علي"، والمدرب لم تعجبه الطريقة وقرر استبعاد اللاعب".

واختتم الغندور: "هذا ما جعل يانيك فيريرا يقول في المؤتمر الصحفي "مش هلاعب الجزيري معايا تاني".

اقرأ أيضًا:

