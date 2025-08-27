خلاف في المران وصوت عال.. كواليس أزمة فيريرا والجزيري
كتبت-هند عواد:
كشف الإعلامي خالد الغندور، كواليس الأزمة بين يانيك فيريرا مدرب الزمالك والتونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق.
وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وفاركو: "خلال فترة وجودي في الزمالك، لن أعتمد على سيف الجزيري، وأرى أن عدي الدباغ جاهزا بدنيا ويؤدي بشكل جيد".
وعلق الغندور على الأمر عبر برنامجه "ستاد المحور": "في التدريب الأخير للزمالك، حدث خلاف بين سيف الجزيري ويانيك فيريرا مدرب الفريق، وهو السبب وراء تصريح المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي".
وأضاف: "المدرب كان يريد تجربة الجزيري في مركز الجناح واللاعب رفض وقال له: أنا مركزي مهاجم فقط وليس جناح، حدث خلاف بينهما والجزيري صوته "علي"، والمدرب لم تعجبه الطريقة وقرر استبعاد اللاعب".
واختتم الغندور: "هذا ما جعل يانيك فيريرا يقول في المؤتمر الصحفي "مش هلاعب الجزيري معايا تاني".
