مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

جميع المباريات

إعلان

"لن يكون له دور".. هجوم قوي من مدرب الزمالك ضد لاعب الفريق بعد مباراة فاركو

12:37 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 11 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 11 صورة
    الجزيري وعبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    إصابة الجزيري
  • عرض 11 صورة
    سيف الدين الجزيري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن المهاجم التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق، لن يكون له مكان مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام فاركو: "لن تشاهدون الجزيري مع الفريق، خلال تواجدي مديرا فنيا للفريق وسوف تعرفون السبب وراء هذا الأمر في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الفلسطيني عدي الدباغ جاهز بدنيا بشكل كبير، لذلك يشارك في مباريات الفريق بانتظام، لا ننظر إلى نتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافع خاصة نعمل من أجلها".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس الثلاثاء، على حساب نظيره فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الجزيري لم يظهر مع الفارس الأبيض في مباراة الفريق أمس أمام فاركو، كذلك لم يشارك في مباراة مودرن سبورت في الجولة الماضية أيضًا.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب

"بعد فوز الزمالك".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيريرا مدرب الزمالك الدوري المصري سيف الدين الجزيري تصريحات فيريرا الزمالك وفاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان