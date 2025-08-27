كتب - يوسف محمد:

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن المهاجم التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق، لن يكون له مكان مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام فاركو: "لن تشاهدون الجزيري مع الفريق، خلال تواجدي مديرا فنيا للفريق وسوف تعرفون السبب وراء هذا الأمر في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الفلسطيني عدي الدباغ جاهز بدنيا بشكل كبير، لذلك يشارك في مباريات الفريق بانتظام، لا ننظر إلى نتائج الفرق الآخرى ولدينا دوافع خاصة نعمل من أجلها".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز أمس الثلاثاء، على حساب نظيره فاركو بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

والجدير بالذكر أن الجزيري لم يظهر مع الفارس الأبيض في مباراة الفريق أمس أمام فاركو، كذلك لم يشارك في مباراة مودرن سبورت في الجولة الماضية أيضًا.

أقرأ أيضًا:

الزمالك يعلن غياب لاعب الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة لهذا السبب

"بعد فوز الزمالك".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز