التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول، من مباراة الزمالك أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 8 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما سيرفع فاركو رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية ويستمر في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري.

أقرأ أيضًا:

"إذا انفض الناس عن غزة".. لاعب الأهلي يوجه رسالة إنسانية لمتابعيه

لاعب جولف يربح مليون دولار بسبب ذبابة.. ما القصة؟ (صور وفيديو)