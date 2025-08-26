مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

1 1
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

0 0
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

2 1
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

3 2
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالدوري

09:58 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول، من مباراة الزمالك أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا، نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع نادي الزمالك رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 8 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما سيرفع فاركو رصيده من النقاط إلى النقطة الثانية ويستمر في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري.

الزمالك وفاركو الدوري المصري نتيجة مباراة الزمالك وفاركو مباراة الزمالك وفاركو نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك
