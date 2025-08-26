مباريات الأمس
زوجة وليد سليمان على شاطئ البحر في المصيف

03:53 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
شاركت ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان صورًا من قضائها فترة الإجازة الصيفية بمدينة العلمين الساحلية.

وحرصت زوجة وليد سليمان على مشاركة متابعيها عبر خاصية story صورًا ومقطع فيديو للبحر والمنتجع الذي تقضي به الإجازة الصيفية.

وكان وليد سليمان قد شارك مؤخرًا في دورة لكرة القدم أقيمت بالساحل الشمالي بمشاركة عددًا من نجوم الكرة في مصر.

اقرأ أيضَا:

الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة بيراميدزالمرتقبة

بيراميدز يستعيد نجمه قبل مباراة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسمين أمل زوجة وليد سليمان زوجات لاعبي كرة القدم وليد سليمان الأهلي
