زوجة وليد سليمان على شاطئ البحر في المصيف

شاركت ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق وليد سليمان صورًا من قضائها فترة الإجازة الصيفية بمدينة العلمين الساحلية.

وحرصت زوجة وليد سليمان على مشاركة متابعيها عبر خاصية story صورًا ومقطع فيديو للبحر والمنتجع الذي تقضي به الإجازة الصيفية.

وكان وليد سليمان قد شارك مؤخرًا في دورة لكرة القدم أقيمت بالساحل الشمالي بمشاركة عددًا من نجوم الكرة في مصر.

