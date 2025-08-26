كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية قبل مواجهة فريقي الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل تراجع نتائج الفريقين الأخيرة.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي عنده تحدي كبير قدام بيراميدز في الماتش الجاي".

وأضاف: "هل فريق بيراميدز بعد الخسارة قدام مودرن سبورت بقى خارج المنافسة؟ لأ، المباراة الجايه بين الأهلي وبيراميدز هقول كلمة صعبة شوية معلش.. اللي هيخسر فيها فرصته في تحقيق الدوري هتبقى صعبه شويه".

وأكمل: "حد يقولي نعم؟ أقوله اللي هيخسر هتبقى فرصته في الفوز بالدوري صعبه جدا، حد يقولي حتى الأهلي؟ أقوله أيوة حتى الأهلي.. هيقولي أنت بتهزر؟ هقوله لأ مش بهزر أنا بتكلم جد".

وأضاف: "بيراميدز لحد دلوقتي خاسر 7 نقاط، ومكسبشي غير مباراة واحدة الإسماعيلي بالعافية ولو خسر من الأهلي هيبقى فقد في خمس مباريات 10 نقاط وموقفه صعب".

وأكمل: "وإذا خسر الأهلي هتبقى عنده أزمة عنيفة جدا جدا وهتأكل الأخضر واليابس في النادي والغضب قد يطول ناس كتيره، ده الجماهير مش مستحمله تعادل قدام غزل المحلة وبتطالب برحيل المدرب ففي حالة الخسارة الموضوع هيبقى صعب جدا".

وتابع: "فالدنيا مش هتبقى أحسن حاجة إذا لم يفز الأهلي على بيراميدز أو فاز بيراميدز على الأهلي .. حتى لو الاثنين اتعادلوا .. كل فريق محتاج الماتش".

وأوضح: "الأمر هيبقى صعب مع ريبيرو في الأهلي في حالة التعثر وأنا شايف أن ريبيرو متسلم للجمهور للأسف.. الناس اللي مفروض يدافعوا عنه مش بيدافعوا عنه".

وأردف: "لازم الناس تدافع عن ريبيرو وتسانده .. أنا مستغرب أن محدش بيسانده ومش عارف اتكلم دلوقتي لأن في ناس هتزعل .. افتح السوشيال ميديا وشوف الناس اللي محسوبه على ناس هما أكثر ناس بتهاجم ريبيرو.. اظن كلامي مفهوم من بين السطور".

واختتم تصريحاته: "هيجي يوم اتكلم فيه .. انا عندي حاجات كتيرة جدا في يوم من الأيام هطلعها وكيف تدار القصة وبتدار لصالح مين؟ وكده ليه؟ و على فكره بتكون بعلم من البعض وبعدم علم من البعض .. معلش كلامي فيه لوغاريتمات بس حقيقي