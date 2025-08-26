هل يرحل ريبيرو حال التعثر أمام بيراميدز؟.. مصدر يوضح

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول حقيقة ما يتردد عن احتمالية رحيل المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو عن منصبه حال الخسارة أمام بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أنه لم يتم مناقشة أمر رحيل ريبيرو عن الفريق ولكن هناك حالة عدم رضا على نتائج الفريق تحت قيادته لذا سيتم عقد اجتماعًا معه.

ونفى المصدر ذاته وجود نية لدى مسؤولي الأهلي لإقالته حال الخسارة أمام بيراميدز ولكنه في الوقت ذاته أوضح أن كل الاحتمالات واردة ولكن الأقرب هو استمرار ريبيرو حتى التوقف الدولي المقبل في سبتمبر.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا خلال المباراة التي حلّ بها ضيفًا مساء يوم أمس الإثنين على نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

