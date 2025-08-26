نتائج مباريات أمس الاثنين في الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

أقيمت، أمس الإثنين الموافق 26 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم تعادل النادي الأهلي أمام غزل المحلة، في حين تلقي بيراميدز خسارته الأولى في الدوري المصري على يد مودرن سبورت.

نتائج مباريات أمس في الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة ضد الأهلي - (0-0)

زد ضد وادي دجلة - (1-2)

بتروجيت ضد المقاولون العرب - (1-0)

بيراميدز ضد مودرن سبورت - (1-2)