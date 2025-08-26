مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

07:16 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الثلاثاء، الموافق 26 أغسطس، مباريات الجولة الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك وفاركو، ومواجهة حرس الحدود والمصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

