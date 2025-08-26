مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم الثلاثاء، الموافق 26 أغسطس، مباريات الجولة الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك وفاركو، ومواجهة حرس الحدود والمصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1
الزمالك ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
حرس الحدود ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
