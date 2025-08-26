مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الثلاثاء، الموافق 26 أغسطس، مباريات الجولة الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك وفاركو، ومواجهة حرس الحدود والمصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

كهرباء الإسماعيلية ضد سموحة - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد فاركو - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

حرس الحدود ضد المصري - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2