يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لإصدار بيان توضيحي خلال الساعات المقبلة، للرد على بيان وزارة الأسكان، حول أزمة أرض 6 أكتوبر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك حالة من الحزن والإحباط لدى مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب تقعقد أزمة أرض أكتوبر.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يدرس جميع الجوانب، ويتجه لإصدار بيان توضيحي خلال الساعات المقبلة لتوضيح صحة موقفه بالمستندات.

واختتم المصدر، أن مجلس الزمالك يرفض حاليا التسرع في أي خطوة، للخروج بحل مرضي يساعد على الأزمة الحالية.

بيان رسمي من وزارة الإسكان

‏وأصدرت وزارة الإسكان بيان خلال الساعات الماضية جاء فيه: "في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

"سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وأضاف: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة — في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.