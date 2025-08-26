4 أهداف للزمالك من مباراة فاركو.. ما علاقة الأهلي وبيراميدز؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

يحل نادي الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري

الزمالك يدخل المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المصري الوصيف وبفارق نقطة عن بتروجت المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فاركو جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة.

ويدخل الزمالك تحت قيادة فيريرا المباراة ونصب أعينه أكثر من هدف نستعرض 4 منهم:

1) مواصلة الانتصارات

عاد الزمالك لطريق الانتصارات بالجولة الماضية حين فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره مودرن سبورت بعدما تعادل في الجولة الثانية سلبيًا أمام نظيره المقاولون.

وهو ما يجعل فيريرا واللاعبون يرغبون في الفوز لتأكيد صحوتهم بالموسم وحتى لا يتم توجيه الانتقادات لهم بسبب النتائج المتذبذية.

2) الصدارة

فوز الزمالك على نظيره فاركو وتعثر نادي المصري يمنح لاعبي القلعة البيضاء صدارة مبكرة لجدول ترتيب الدوري وهو الأمر الذي يسعى له الفريق وجهازه.

3) استغلال تعثر بيراميدز والأهلي

الجولة الرابعة شهدت تعثر المنافسين المباشرين للزمالك خلال المواسم الماضية إذ تعادل الأهلي سلبياً أمام مستضيفه غزل المحلة فيما خسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمام موردن سبورت.

ويسعى لاعبو الزمالك والجهاز الفني لاستغلال تعثر الثنائي ومحاولة تجميع أكبر عدد من النقاط قبل مواجهتهما.

4) نظافة الشباك

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول جولتين حين فاز فريقه بهدفين نظيفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية.

ولكن في الجولة الثالثة سكن مرماه هدف عن طريق النيران الصديقة سجله زميله محمود حمدي "الونش" بالخطأ خلال محاولته إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وسيسعى الجهاز الفني للزمالك وصبحي حال مشاركته أساسيًا بمواجهة فاركو لتأمين خط الدفاع والعودة للحفاظ على نظافة الشباك.