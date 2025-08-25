مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

0 2
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 1
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 0
22:30

خيتافي

جميع المباريات

تعليق ساخر من غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

08:54 م الإثنين 25 أغسطس 2025
نشرت حسابات نادي المحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا ساخرًا بعد التعادل أمام الأهلي.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

غزل المحلة تعادل سلبيًا مع نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وهو التعادل السلبي الرابع لفريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه علاء عبدالعال بعد خوضه 4 مباريات في الموسم الجاري من الدوري أمام: البنك الأهلي، سموحة، الجونة والأهلي.

ونشرت حسابات غزل المحلة تصميمًا لنهاية المباراة مذيلة إياه بتعليق:"من أراد المتعة فليذهب للسيرك".

تعليق ساخر من حساب غزل المحلة على التعادل مع الأهلي

اقرأ أيضًا:
الأهلي يتعثر بتعادل مع غزل المحلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام غزل المحلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

