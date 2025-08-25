تعليق ساخر من غزل المحلة بعد التعادل مع الأهلي

نشرت حسابات نادي المحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليقًا ساخرًا بعد التعادل أمام الأهلي.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

غزل المحلة تعادل سلبيًا مع نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وهو التعادل السلبي الرابع لفريق غزل المحلة تحت قيادة مدربه علاء عبدالعال بعد خوضه 4 مباريات في الموسم الجاري من الدوري أمام: البنك الأهلي، سموحة، الجونة والأهلي.

ونشرت حسابات غزل المحلة تصميمًا لنهاية المباراة مذيلة إياه بتعليق:"من أراد المتعة فليذهب للسيرك".

