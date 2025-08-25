إنبي يكشف سبب غياب زياد كمال عن المشاركة.. ما علاقة الزمالك؟

كتب ـ عبدالرحمن طارق:

كشف المدير الرياضي لنادي إنبي محمد إسماعيل سبب عدم مشاركة اللاعب زياد كمال مع الفريق رغم انتهاء إعارته للزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إن اللاعب سيتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة للمشاركة بالمباريات.

وأوضح المدير الرياضي لنادي إنبي أن زياد كمال كان متأثرًا بفترة تواجده في الزمالك والضغوط التي تعرض لها وما زال يتخطى هذه التجربة.وأتم أن محمد حمدي لاعب الفريق لم يتلق أي عروض في الفترة الحالية.

وأتم مسؤول إنبي تصريحاته بالتشديد على ترحيب النادي برحيل اللاعب صاحب الـ24 عامًا حال وصل عرض مميز له في يناير القادم.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وشارك اللاعب بقميص الزمالك بـ 20 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

