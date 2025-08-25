مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

هل يرحل طارق مصطفى عن البنك الأهلي؟.. مصدر يرد

05:59 م الإثنين 25 أغسطس 2025
    طارق مصطفى
    طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي من المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك
    طارق مصطفى
    طارق مصطفى
كتب ـ عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر عن مستقبل المدير الفني لفريق البنك الأهلي طارق مصطفى بعد فشله في تحقيق أي فوز خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل سلبيًا مع مستضيفه الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن هناك حالة غضب لدى مجلس إدارة البنك الأهلي من المستويات التي ظهر بها الفريق لذا قررت منح طارق مصطفى مدرب الفريق مهلة أخيرة في مباراة طلائع الجيش.

ويستضيف فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي يرى أنه دعمّ صفوف الفريق بصورة مميزة لذا كانوا يرغبون في التواجد بالمربع الذهبي.

وافتتح فريق البنك الأهلي مشواره بالموسم الجاري بتعادل سلبيًا أمام غزل المحلة قبل الخسارة بهدف نظيف على يد نظيره حرس الحدود ثم التعادل بهدف لمثله أمام فريق كهرباء الإسماعيلية قبل التعادل السلبي أمام الاتحاد.

