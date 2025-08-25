"صحيح غلط".. ميدو يوجه رسالة قوية حول تصريحات شيكابالا

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى الجماهير البيضاء، بسبب الهجوم على محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق بعد تصريحاته الأخيرة عبر قناة إم بي سي مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالراحة يا جماعه على شيكابالا الراجل صحيح غلط في شوية كلام ولكن شيكا عمره ما يقصد يعمل حاجه تأذي الزمالك".

وأكمل: "وماتنسوش ان لسه خبراته قليلة في الظهور الإعلامي وشغل الهوا بيبقى صعب في البدايات".

وأضاف: "حقكم توجهوله النصيحة وحقكم تعاتبوه بس بالراحة على ولادنا بلاش قسوة وإن شاء الله شيكا هيبقى سلاح مهم للزمالك في الاعلام في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "كل التوفيق لشيكا ابن الزمالك المخلص في حلقاته القادمة حتى لو كان مع إبراهيم فايق".

وكان "شيكابالا" ذكر واقعة مثيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 بين الزمالك صنداونز قائلا: "كان فيه 2 لاعيبة بيشيشوا قبل الماتش".