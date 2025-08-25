مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"صحيح غلط".. ميدو يوجه رسالة قوية حول تصريحات شيكابالا

02:59 م الإثنين 25 أغسطس 2025

أحمد حسام ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية إلى الجماهير البيضاء، بسبب الهجوم على محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق بعد تصريحاته الأخيرة عبر قناة إم بي سي مصر.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بالراحة يا جماعه على شيكابالا الراجل صحيح غلط في شوية كلام ولكن شيكا عمره ما يقصد يعمل حاجه تأذي الزمالك".

وأكمل: "وماتنسوش ان لسه خبراته قليلة في الظهور الإعلامي وشغل الهوا بيبقى صعب في البدايات".

وأضاف: "حقكم توجهوله النصيحة وحقكم تعاتبوه بس بالراحة على ولادنا بلاش قسوة وإن شاء الله شيكا هيبقى سلاح مهم للزمالك في الاعلام في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "كل التوفيق لشيكا ابن الزمالك المخلص في حلقاته القادمة حتى لو كان مع إبراهيم فايق".

وكان "شيكابالا" ذكر واقعة مثيرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 بين الزمالك صنداونز قائلا: "كان فيه 2 لاعيبة بيشيشوا قبل الماتش".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟