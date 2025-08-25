كتب - يوسف محمد:

أعرب الممثل محمود البزاوي، عن سعادته الكبيرة بعد مشاركته في الفيديو التسجيلي الخاص بقناة الأهلي، عن مباراة المارد الأحمر أمام المحلة المقرر لها اليوم الإثنين.

وأعاد البزاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، نشر الفيديو الذي قامت به قناة الأهلي وكتب: "سعيد جدا بمشاركتي بالأداء الصوتي، في التقرير التسجيلي عن مباراة غزل المحلة والأهلي، الكرة لعبة والمحبة اللي بينا هي اللي هتعيش".

وأضاف: "شكرا لقناة النادي الأهلي على الفرصه العظيمه دي".

وكانت قناة النادي الأهلي، قامت بعمل تقرير تسجيلي، تحكي خلاله تاريخ مدينة المحلة قبل المباراة المقرر أن تجمع بين الغزل والأهلي، وعلقت: "من الأهلي للمحلة، الكرة لعبة والمحبة اللي بينا هي اللي هتعيش".

وظهر إمام عاشور نجم النادي الأهلي في الفيديو الخاص بالتقرير والذي نشر عبر الحسابات الرسمية لقناة النادي، باعتباره أحد أبناء فريق غزل المحلة، إذا بدأ مشواره في كرة القدم من فريق المحلة.

