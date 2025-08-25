القاهرة - مصراوي

أدلى سامي قمصان، المدرب العام السابق للنادي الأهلي، بتصريحات حول مواجهة الأهلي المرتقبة أمام غزل المحلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "حارس الأهلي" على قناة النادي الأهلي.

وقال قمصان: "مباراة الأهلي وغزل المحلة ستكون صعبة، خاصة أنها تقام على ملعب فريق المحلة، وأمام جماهيره، وهو نادي عريق وله تاريخ كبير في الكرة المصرية، غزل المحلة يمتلك مدير فني مميز يتمتع بخبرة كبيرة، ويجيد التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب امتلاكه فريق منظم، خاصة على المستوى الدفاعي."

وأضاف: "الملعب الصغير لفريق المحلة لا يمنح المساحات الكافية للاعبين، لذا يجب على الأهلي أن يسجل هدفًا مبكرًا للسيطرة على اللقاء منذ البداية."

وتابع: "الأهلي يعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وهو ما سيدفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد من البدلاء، المدرب كان قد استقر على مجموعة معينة من اللاعبين، لكن غياب البعض اضطره لتغيير خططه."

واختتم قمصان قائلا: "أثق أن لاعبي الأهلي جاهزون لمباراة غزل المحلة، وأتمنى أن يظهر البدلاء بمستوى جيد ويكونوا على قدر المسؤولية، كما تعودنا منهم دائمًا، وإن شاء الله يقدم الفريق أداء قوي يليق بالنادي الأهلي."