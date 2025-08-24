كتب - محمد القرش:

واصل تامر عبد الحميد اللاعب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصريحاته ضد مجلس حسين لبيب.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك": "في الوقت اللي كلنا شعرنا بالسعادة بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة طرح الرأي، والرأي الآخر، في وسائل الإعلام".

وأضاف: "فوجئنا بمجلس حسين لبيب، يصمم على تكميم الأفواه، وفرض الديكتاتورية، وإرساء الرأي الأوحد فقط".

وواصل: مجلس لبيب عايز يخرس صوتي بعد ما كشفت الحقائق للرأي العام، وأسقطت كل تصريحاتهم المنافية للحقيقة، عن وضعية أرض أكتوبر اللي حذرت من سحبها، قبل شهور من إعلان القرار المحزن، ومجلس الإدارة ضرب عرض الحائط بكل تحذيراتي".

وزاد: كنت منتظرهم يردوا بالحقائق، أو يصحّحوا الأوضاع الخاطئة، لكنهم قرروا يهددوني ويشوهوني، بطريقة أصبحت مكشوفة للجميع، ظنًا منهم إني هخاف وأسكت".

واختتم: "عايز أفكرهم بس، إننا في دولة قانون واللي له حق عند التاني هياخده بالقانون، أنا مكمل في طريقي، وتابعوني لأن كل المسكوت عنه هيبان، والحق حبيب الرحمن".

