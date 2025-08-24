كتب ـ رمضان حسن

استقر المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو على القائمة التي سيخوض بها مباراة غزل المحلة في الدوري.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويستضيف الأهلي نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وشهدت القائمة التي استقر عليها ريبيرو تواجد حارس المرمى محمد الشناوي الذي تُوفيّ والده مؤخرًا.

قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، عمر كمال، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، جراديشار، محمد شريف.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره موردن سبورت قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف.

