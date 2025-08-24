أيمن يونس يوجه رسالة غامضة: "الأسرار لازم تفضل ولما تتكلم تكبر مش تصغر"

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس: "كباتن النجوم الأساطير لما تيجي تتكلم عن الذكريات تتكلم وتزود رصيدك في قلوب الناس".

وأضاف: "بس الأسرار لازم تفضل أسرار، والأخطاء ما تتكلمش فيها... غير كده نزعل... لما تتكلم تكبر مش تصغر".

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.