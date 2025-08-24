مباريات الأمس
تحرك جديد من الزمالك لإنقاذ أرض أكتوبر

12:26 م الأحد 24 أغسطس 2025
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
    هشام نصر يتفقد فرع الزمالك الجديد
    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
    هشام نصر يتفقد فرع الزمالك الجديد
    فرع الزمالك الجديد
كتب- محمد خيري:

يتقدم نادي الزمالك بتظلم لوزارة الإسكان بشأن إعادة العمل مرة أخرى في أرض النادي بمدينة أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان، قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك، بعد معاينة لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية، ووجود مخالفة التأخير في الإنشاءات.

وأوضح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن النادي الأبيض سوف يتقدم بتظلم على قرار وزارة الإسكان اليوم للوزارة، مع وضع جميع المستندات التي توضح صحة موقف النادي، لعرضه على مجلس رئاسة الوزراء.

وتابع المصدر، أن النادي يبحث بشتى الطرق إعادة العمل في أرض أكتوبر بأسرع وقت ممكن، في ظل أهمية هذا المشروع الذي يعد متنفس مادي كبير للنادي.

جدير بالذكر، أن مجلس الزمالك، عقد جلسة مع وزير الإسكان في الأيام الماضية من أجل إيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة، وتقرر أن يتم تقديم تظلم جديد، في ظل أهمية هذا المشروع للنادي الأبيض من الناحية المالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك أرض الزمالك
