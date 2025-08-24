القاهرة - مصراوي

وجه شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC مصر، رسالة لجمهور الزمالك أنهم يقفو بجانب نادي الزمالك بخصوص أرض أكتوبر.

وقال شيكابالا: أن أرض نادي الزمالك بقالها كتير أوي تخص الزمالك، وأنا مش هتكلم مين صح ومين غلط واحنا بناشد الناس أنها تقف بجانب نادي الزمالك.

وتابع: إحنا مش ضد القانون ولكن في حاجة اسمها روح القانون، وأن نادي الزمالك عمل عقود مع جهات حكومية الفترة الي فاتت فا أكيد الناس ده عارفة أن الأرض ده تخص نادي الزمالك.

وأضاف: "تفاجأنا في يوم وليلة أن الأرض انسحبت ولازم الناس تقف بجانب النادي لإن الزمالك نادي كبير وجمهوره كبير وأن الأرض ده لو اتاخدت النادي هيقفل".

وأردف: "إحنا عملين عقود بمبالغ كبيرة جدا والفلوس دى اتصرفت فا هنرجعها إزاى، إحنا نناشد السيد الرئيس أنه يقف بجانب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك".

وأوضح: "نادي الزمالك خد أرقام كبيرة جدا في العقود اللى اتعملت في نادي الزمالك، والفلوس دى اتصرفت على لاعيبة وحاجات ثانية في النادي في كل الالعاب، فالزمالك هيرجع الفلوس ده إزاي؟".

واختتم:" اللى يضايق الواحد اللى ناس جوه نادي الزمالك هي المتسببة في سحب أرض الزمالك، ناس من داخل نادي الزمالك وهما عارفين نفسهم والنهاردة مش هقول أسمائهم ولكن المرة الجاية هقول، ياريت الناس تحب نادي الزمالك شوية".