الزمالك يتلقى خطابا رسميا من الاتحاد المصري من أجل 5 لاعبين

07:21 م السبت 23 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق النادي مواليد 2009، للانضمام لمعسكر منتخب مصر لنفس المواليد.

وجاءت الأسماء كالتالي:

- مالك عمرو عبد الحق "حارس مرمى"

- محمد صبري "مدافع

- طارق هشام "ظهير أيسر"

- أحمد صفوت "صانع ألعاب"

- أدهم محمد حسيب "مهاجم"

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبين في معسكر منتخب مصر مواليد 2009 خلال الفترة من الأحد 24 أغسطس، وحتى 7 سبتمبر المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك منتخب مصر اتحاد الكرة منتخب مصر 2009
