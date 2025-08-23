مباريات الأمس
مهن لاعبي الأهلي والزمالك بعد اعتزال كرة القدم

05:38 م السبت 23 أغسطس 2025
    المحلل الرياضي أحمد بلال (3)
    أحمد بلال لاعب الأهلي السابق (1) (1)
    المحلل الرياضي أحمد بلال
    أحمد السيد قائد الأهلي السابق
    أحمد حسن وأفشة
    أحمد حسن
    حسام حسن إبراهيم حسن
    إبراهيم وحسام حسن
    حسام حسن إبراهيم حسن
    مجدي عبدالغني
    مجدي عبدالغني
    عبدالواحد السيد
    عبدالواحد السيد
    سامي الشيشيني
    سامي الشيشيني
    طه بصري
    طه بصرى
    عمرو ذكي
    عبدالحميد بسيوني
    عبدالحميد بسيوني
    ميدو وحازم إمام
    حازم إمام وأحمد حسام ميدو
    ميدو وحازم إمام
جرت العادة أن يتجه لاعبو كرة القدم بعد الاعتزال إلى مجال الإعلام الرياضي أو التدريب بواقع خبرتهم طيلة مسيرتهم في الساحرة المستديرة.

ولكن هناك من اللاعبين من قرر أن يتجه إلى عالم "البيزنيس" بشراكات مع زملاء لهم في الملاعب أو من خارج المستطيل الأخضر في مجالات بعيدة عن كرة القدم.

ولعل أبرز المشاريع التجارية كانت بين ثنائي الأهلي محمد بركات وسيد معوض بافتتاح معطم للأسماك، فيما اتجه أحمد بلال وأحمد السيد ثنائي الأهلي الآخر لتأسيس شركة استيراد وتصدير.

واتجه أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق لتأسيس شركة سياحة وأخرى لتأجير السيارات كما اتجه لاعبا الأهلي والزمالك السابقين التوأم حسام وإبراهيم حسن لمجال السيارات، فيما اتجه لاعب الأهلي السابق مجدي عبد الغني لمجال السيارات والمقاولات وتطوير مصنع الطوب الخاص بوالده.

حارس مرمى الزمالك السابق عبدالواحد السيد اتجاه للعمل في مجال الأراضي، فيما اتجه زميله السابق سامي الشيشيني لمجال المطاعم والكافيهات ولكن لم يستمر، بينما اتجه مدافع الأهلي السابق شادي محمد للاستثمار في البورصة ولكنه تكبد خسائر كبيرة.

ثنائي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" و حازم إمام اتجها لمجال المطاعم بتأسيس مطعمًا، فيما امتلك نجم الزمالك الراحل طه بصري محلاً للمجوهرات، كما عمل مهاجم الزمالك السابق عمرو ذكي في مجال نقل البترول، بينما يستثمر مهاجم الزمالك السابق عبدالحميد بسيوني في تجارة المواشي.

