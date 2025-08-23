مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

"لو اتجوزتها بدري مكنتش مشيت من الزمالك".. حسام عرفات يكشف دور زوجته في حياته

03:47 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب إنبي السابق
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (3)
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (6)
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (4)
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب وادي دجلة السابق
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب أسوان السابق
  • عرض 10 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، عن الدور الكبير لزوجته في حياته، مشيرًا إلى أنه ربما لم يكن ليرحل عن القلعة البيضاء لو تزوجها في وقت أبكر.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "تزوجت بعد رحيلي عن الزمالك، وأنا في غزل المحلة. مراتي لو كنت اتجوزتها وأنا في الزمالك، ممكن مكنتش أمشي من النادي. أهل زوجتي أداروا حياتي بشكل كبير، وقدموا لي النصائح".

وأضاف: "صديق لي قال لي إن لازم تتجوز (واحدة شبهي)، وتعرف أهلك كويس وتعرف تتعامل معاهم. وبالفعل، تزوجت من قرية قريبة مني، وده ساعدني كتير. وفي 2011 رزقت بمولودي الأول عمر، وأنا بعشق الأطفال. ما صدقتش إن ربنا رزقني بالنعمة دي، خصوصًا إننا تأخرنا 9 شهور بعد الزفاف".

واختتم عرفات: "بدأت أقرب من ربنا بسبب أهل زوجتي، هما ساعدوني جدًا، وأنا كنت مقصر. بعدها وادي دجلة تعاقد معايا، وكابتن شوقي غريب استدعاني لمنتخب مصر الأول".

اقرأ أيضًا:

كسرت رقم نجمة ليفربول السابقة.. تعرف على سعر أغلى لاعبة في تاريخ الكرة النسائية؟

بينهم نجم الأهلي ولاعب ليفربول.. 5 لاعبين توفوا في عز تألقهم بملاعب كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عرفات الزمالك زوجة حسام عرفات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان