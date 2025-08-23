كتبت-هند عواد:

تحدث حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، عن الدور الكبير لزوجته في حياته، مشيرًا إلى أنه ربما لم يكن ليرحل عن القلعة البيضاء لو تزوجها في وقت أبكر.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "تزوجت بعد رحيلي عن الزمالك، وأنا في غزل المحلة. مراتي لو كنت اتجوزتها وأنا في الزمالك، ممكن مكنتش أمشي من النادي. أهل زوجتي أداروا حياتي بشكل كبير، وقدموا لي النصائح".

وأضاف: "صديق لي قال لي إن لازم تتجوز (واحدة شبهي)، وتعرف أهلك كويس وتعرف تتعامل معاهم. وبالفعل، تزوجت من قرية قريبة مني، وده ساعدني كتير. وفي 2011 رزقت بمولودي الأول عمر، وأنا بعشق الأطفال. ما صدقتش إن ربنا رزقني بالنعمة دي، خصوصًا إننا تأخرنا 9 شهور بعد الزفاف".

واختتم عرفات: "بدأت أقرب من ربنا بسبب أهل زوجتي، هما ساعدوني جدًا، وأنا كنت مقصر. بعدها وادي دجلة تعاقد معايا، وكابتن شوقي غريب استدعاني لمنتخب مصر الأول".

