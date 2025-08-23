كتبت-هند عواد:

روى حسام عرفات، لاعب وادي دجلة والزمالك السابق، لأول مرة تفاصيل مؤلمة عن وفاة نجله عمر، الذي أصيب بثقب في القلب.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "عمر ابني تعب وأنا رايح ماتش، وزوجتي لم تخبرني. في اليوم التالي، وبعد المباراة، أخبرتني، فذهبت إلى المنزل وأخذت ابني وزوجتي لطبيب في القرية. كان الوقت متأخرًا ولا يوجد أطباء، لكنه أعطانا علاجًا وقال إنه سيكون بخير في الصباح. سألته: (ابني كويس؟ أنا حاسس إنه تعبان، ومعايا عربية ممكن أروح بيه المنصورة)، فقال لي: (هو كويس)".

وأضاف: "زوجتي لم تنم ونجلي لم يكن بخير، فأخذته وزوجتي ووالدها ووالدتها وذهبنا إلى مستشفى في المنصورة. أول ما دخلت قال لي الدكتور: (إنتوا اتأخرتوا ليه؟). قلت له إنه تعب فجأة وكان بخير. مكنتش متخيل إن ابني يموت. كلام الدكتور أثبت لي أن الطبيب الأول كان ممكن يعرف حالته، وبعدها قال لطبيبة القرية لوالدة زوجتي: (كان عارف إن عمر هيموت). طب ليه ما قاليش؟ إزاي ما تقليش إن ابني اللي روحي فيه هيموت؟".

وواصل: "التشخيص كان ثقب في القلب. زوجتي كانت معه في المستشفى، وتركت لهم السيارة وسافرت للقاهرة لعمل تأشيرة للسفر مع المنتخب. كنت متخيل أن الأمر ساعات قليلة وستعود زوجتي للبيت. كنت في شقة مع شخص بالصدفة شقيقه يعمل في المستشفى، وتواصل معاه فجأة وجه لي (وشه متغير). بعدها تلقيت اتصالًا من والد زوجتي قال لي: (البقاء لله). كنت فاكر إن الكلام على والدي المريض، ولم يخطر ببالي أنه عن عمر. كنت هنط من البلكونة".

واختتم: "قلت لهم لا يتم الدفن قبل ما أشوفه. رُحت عملت التأشيرة، ومحدش كان يعرف أن ابني مات، لكن أنا كنت بموت من جوه. بعدها رُحت ودخلت الغرفة وشوفته، وما صدقتش. الحمد لله راضٍ بقضاء الله. وأكثر لحظة كسرتني كانت في العزاء لما والدي قال: (كان نفسي تقولي يا جدي يا عمر)".

