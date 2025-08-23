"ندافع عن حقنا".. مستشار الزمالك يكشف مستجدات أرض 6 أكتوبر

كتبت-هند عواد:

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، مستجدات أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنهم لا يهاجمون وزارة الإسكان.

وقال كمال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "فوجئنا بما حدث وبيان وزارة الإسكان، وقدمنا تظلما، لكن سنقدم تظلما ثاني يتضمن معلومات أكثر وتوضيحات أكثر، البعض يعتقد أننا نهاجم وزارة الإسكان أو الجهاز، لكن هذا غير صحيح الزمالك نادي الوطنية والكرامية، وبيدافع عن حقه في أرضه، لأن البيان الذي صدر تضمن كلاما غير دقيقا عما حدث".

واختتم: "كتبنا مناشدة لرئيس الجمهورية ولدينا ثقة في فخامة الرئيس أنه سيحل الأزمة، ولدينا خطابات رسمية أن الزمالك معاه مهلة لبناء الفرع حتى 2026، وخطاب رسمي من الجهاز بأن لدينا مهلة 6 أشهر زيادة".

