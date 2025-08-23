مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

"ندافع عن حقنا".. مستشار الزمالك يكشف مستجدات أرض 6 أكتوبر

10:27 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، مستجدات أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنهم لا يهاجمون وزارة الإسكان.

وقال كمال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "فوجئنا بما حدث وبيان وزارة الإسكان، وقدمنا تظلما، لكن سنقدم تظلما ثاني يتضمن معلومات أكثر وتوضيحات أكثر، البعض يعتقد أننا نهاجم وزارة الإسكان أو الجهاز، لكن هذا غير صحيح الزمالك نادي الوطنية والكرامية، وبيدافع عن حقه في أرضه، لأن البيان الذي صدر تضمن كلاما غير دقيقا عما حدث".

واختتم: "كتبنا مناشدة لرئيس الجمهورية ولدينا ثقة في فخامة الرئيس أنه سيحل الأزمة، ولدينا خطابات رسمية أن الزمالك معاه مهلة لبناء الفرع حتى 2026، وخطاب رسمي من الجهاز بأن لدينا مهلة 6 أشهر زيادة".

اقرأ أيضًا:

كسرت رقم نجمة ليفربول السابقة.. تعرف على سعر أغلى لاعبة في تاريخ الكرة النسائية؟

بينهم نجم الأهلي ولاعب ليفربول.. 5 لاعبين توفوا في عز تألقهم بملاعب كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرض الزمالك المستشار القانوني للزمالك الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان