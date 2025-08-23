مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

رد رسمي من الزمالك على أنباء تحويل مجلسه لتحقيق لإهدار المال العام

10:11 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مجلس الزمالك
  • عرض 9 صورة
    مجلس إدارة الزمالك
  • عرض 9 صورة
    هاني ابو ريدة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    الزمالك
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 2
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

نفى كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، الأنباء المنتشرة بشأن التحقيق من النائب العام مع إدارة الأبيض، بشأن إهدار المال العام.

وكان تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قرر النائب العام ببدء التحقيق بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على المال العام، وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث الجرائم الجنائية والإدارية والمالية لمجلس إدارة الزمالك طبقا للبلاغ رقم 4615 العجوزة، 1146 لسنة 2025 حصر تحقيق في 19 أغسطس 2025".

وقال كمال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الصيغة المنتشرة مستحيل تصدر من أي جهة تحقيق وهل البيان صادر من مكتب النائب العام بشكل رسمي؟ المجلس تم تقديم فيه عدة بلاغات من قبل ما يتولى منصبه وهذا شيء "مش" جديد".

واختتم: "فكرة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس موجودا، هذا غير صحيح، والرد واضح وصريح، الزمالك لم يصل إليه أي شيء أو تم إخطاره بفتح أي تحقيق ولا الجهاز المركزي للمحاسبات".

اقرأ أيضًا:

كسرت رقم نجمة ليفربول السابقة.. تعرف على سعر أغلى لاعبة في تاريخ الكرة النسائية؟

بينهم نجم الأهلي ولاعب ليفربول.. 5 لاعبين توفوا في عز تألقهم بملاعب كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مجلس الزمالك حسين لبيب بلاغ للنائب العام ضد الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان