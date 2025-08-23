رد رسمي من الزمالك على أنباء تحويل مجلسه لتحقيق لإهدار المال العام

كتبت-هند عواد:

نفى كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، الأنباء المنتشرة بشأن التحقيق من النائب العام مع إدارة الأبيض، بشأن إهدار المال العام.

وكان تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، كتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "قرر النائب العام ببدء التحقيق بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على المال العام، وتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث الجرائم الجنائية والإدارية والمالية لمجلس إدارة الزمالك طبقا للبلاغ رقم 4615 العجوزة، 1146 لسنة 2025 حصر تحقيق في 19 أغسطس 2025".

وقال كمال شعيب في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الصيغة المنتشرة مستحيل تصدر من أي جهة تحقيق وهل البيان صادر من مكتب النائب العام بشكل رسمي؟ المجلس تم تقديم فيه عدة بلاغات من قبل ما يتولى منصبه وهذا شيء "مش" جديد".

واختتم: "فكرة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس موجودا، هذا غير صحيح، والرد واضح وصريح، الزمالك لم يصل إليه أي شيء أو تم إخطاره بفتح أي تحقيق ولا الجهاز المركزي للمحاسبات".

