عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف حقيقة توقف الحفر في ستاد النادي

القاهرة – مصراوي

صرح الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "قهوة فايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "MBC مصر"، بعدد من التفاصيل المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع.

وقال الدكتور سعد: "أعمال الحفر لم تتوقف، وهي تسير وفق جدول زمني مدروس، بناء على دراسات هندسية دقيقة، لم نفاجأ بأي شيء خلال التنفيذ، لأن المشروع يقوم على تخطيط هندسي محكم، وقد بدأنا وفق خطة زمنية واضحة منذ البداية".

وأضاف: "بدأ الحفر في شهر فبراير، ونقوم حاليا بأعمال حفر تقدر بنحو مليون متر مكعب، تشمل تربة متماسكة وأخرى غير متماسكة، كما أجرينا حوالي 40 جسة استكشافية متنوعة في موقع المشروع، لضمان معرفة خصائص التربة بدقة".

وأوضح الجيوشي: "لم نفاجأ بأي ظروف غير متوقعة، لأننا أجرينا دراسة للأرض حتى عمق 45 متر، في حين أن الحفر لا يتجاوز عمق 24 متر، وبالتالي نحن على دراية كاملة بطبيعة التربة حتى أعماق أكبر من المطلوب".

وأكد: "نحن ننفذ المشروع وفق البرنامج الزمني المخطط له، بل وتخطيناه، وأن مدة أعمال الحفر 200 يوم، وقد بدأت في فبراير، على أن تنتهي بحلول يناير 2026".

واختتم قائلا: "التربة المتماسكة تتطلب معدات خاصة مثل البلدوزر واللودر لنقل الصخور، لكن التعامل معها يعتبر سهل، وكلما زادت تماسك التربة، كلما كانت أفضل لتحمل هذا المشروع الضخم".