مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

أحمد سليمان يصرح: "الأهلي بيبص لمصلحته مش مصلحة المنتخب".. وإكرامي يرد

07:13 ص السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد سليمان
  • عرض 4 صورة
    إكرامي الشحات (5) (1)
  • عرض 4 صورة
    إكرامي الشحات (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

شهدت إحدى حلقات برنامج "اللعيب" المذاع على قناة MBC مصر، والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، اختلاف في وجهات النظر بين أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وشريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي الأسبق، بشأن مشاركة محمد الشناوي مع النادي الأهلي من أجل تجهيزه لمباريات منتخب مصر.

قال إكرامي:"محمد الشناوي لازم يشارك في مباراة غزل المحلة علشان يكون في كامل الجاهزية، لأنه الحارس الأول لمنتخب مصر، والمشاركة دي مهمة لمصلحة المنتخب".

من جانبه، رد أحمد سليمان معترضا على هذا المنطق، وقال:"النادي الأهلي بيبص على مصلحته بس، مش مصلحة منتخب مصر، الأهلي بيختار اللاعب اللي يخدم خطته في المباراة، مش علشان يخدم المنتخب، وفي أوقات الأهلي كان بيرفض إرسال لاعبيه للمنتخب".

وأضاف سليمان موضحًا:"في وقت مباراة منتخب مصر ضد اليابان، الأهلي رفض انضمام لاعبيه، لأن كان عنده مباراة إفريقية بعد 15 يوم، وقتها المنتخب خسر 3-0".

وعاد إكرامي للرد مؤكدا:"من وقت ما كنت بلعب في الأهلي، النادي دايما بيدعم المنتخب، وبيوفر له أفضل لاعبيه، محمد الشناوي لازم يشارك مع الأهلي علشان يكون في أفضل فورمة لمباريات المنتخب، وفي مباريات مينفعش تستغنى فيها عن الحارس الأساسي للفريق"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سليمان مهيب عبد الهادي الأهلي منتخب مصر إكرامي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة