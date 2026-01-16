البابا تواضروس يجري عملية جراحية والكنيسة تصدر بيانًا

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني خضع مؤخرًا لتدخل جراحي بإحدى الكليتين، وذلك في إطار المتابعة الطبية الدورية لحالته الصحية، وبعد إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وأوضحت الكنيسة، بحسب بيانها، الجمعة، أن العملية الجراحية أُجريت بنجاح كامل، بفضل الله، وأن الحالة الصحية لقداسته مستقرة ومطمئنة.

وأضافت أن قداسة البابا تواضروس الثاني يقضي حاليًا عدة أيام في أحد المستشفيات بدولة النمسا، لمتابعة حالته الصحية والاطمئنان على نتائج التدخل الجراحي، على أن يتبع ذلك فترة نقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس في النمسا.

