"تفوق أحمر".. تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة قبل مباراة الدوري

03:44 ص السبت 23 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره غزل المحلة يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن سبورت، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الأهلي وغزل المحلة، واحدة من المواجهات واللقاءات الكلاسيكية والتاريخية، في الكرة المصرية، التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

وستكون مواجهة الأهلي أمام غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، هى المواجهة رقم 98 في تاريخ مواجهات الفريقين معا بمختلف البطولات، حيث تواجها معا في 97 مباراة من قبل.

وخلال 97 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين معا، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 58 مباراة من قبل، تلقى الهزيمة في 13 مباراة وحضر التعادل في 26 مباراة بين الفريقين.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 139 هدفا في مرمى غزل المحلة، فيما تلقت شباكهم 60 هدفا فقط.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا في الدوري المصري فقط، فإننا سنجد أنهما تواجها معا في 88 مباراة سابقة، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في 51 مباراة، تلقى الهزيمة في 11 مباراة وحضر التعادل في 26 مباراة.

والجدير بالذكر أن نجم النادي الأهلي السابق ومدرب منتخب مصر الحالي حسام حسن، يعد هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا برصيد 10 أهداف ويليه أسامه حسني مهاجم الأحمر السابق برصيد 6 أهداف.

ويعود تاريخ آخر مواجهة بين الفريقين، إلى شهر فبراير من العام الجاري 2025، ضمن منافسات بطولة الدوري الموسم الماضي 2024-2025، التي انتهت لصالح الأهلي بهدف دون مقابل.

الأهلي ضد غزل المحلة الدوري المصري مباراة الأهلي والمحلة تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة موعد مباراة الأهلي والمحلة
