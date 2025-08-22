التعادل يحسم مباراة الترسانة والسكة الحديد في دوري المحترفين

القاهرة - مصراوي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الترسانة والسكة الحديد، التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وشهدت المباراة أداء متوازنا من كلا الفريقين، حيث كان الترسانة يتفوق في الاستحواذ ولكن لم يتمكن أي منهما من هز الشباك طوال شوطي اللقاء.

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة واحدة، ليبدأ الترسانة والسكة الحديد مشوارهما في البطولة بنتيجة متعادلة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات القادمة من تطورات في جدول الترتيب.

من المقرر أن يواجه فريق الترسانة نظيره مسار في الجول