مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 5
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

بايرن يقسو على لايبزيج بسداسية في مستهل مشواره بالدوري الألماني

09:25 م الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ ضد بنفيكا (6)
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ ضد بنفيكا
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ ضد بنفيكا (1)
  • عرض 5 صورة
    بايرن ميونخ ضد بنفيكا (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ملخص بأبزر أحداث مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج :

وتقد فريق بايرن ميونخ بهدف في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه مايكل أوليز.

وأضاف لويس دياز الهدف الثاني لبايرن بالدقيقة 32.

وعاد مايكل أوليز ليعزز تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 42.

وتوّهج هاري كين خلال الشوط الثاني فسجل ثلاثية بالدقائق 64 و74 و77

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البايرن ضد ار بي ليبزيج بايرن ميونخ الدوري الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة