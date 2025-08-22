متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ملخص بأبزر أحداث مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج :

وتقد فريق بايرن ميونخ بهدف في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه مايكل أوليز.

وأضاف لويس دياز الهدف الثاني لبايرن بالدقيقة 32.

وعاد مايكل أوليز ليعزز تقدم بايرن ميونخ بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 42.

وتوّهج هاري كين خلال الشوط الثاني فسجل ثلاثية بالدقائق 64 و74 و77