الزمالك يعلن تغيير ملعب مباراته أمام فاركو



كتب ـ رامي بيشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من رابطة الأندية المصرية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فاركو لتقام على ستاد السلام، بدلًا من إقامتها على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل".

وكان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق قد قرر مواصلة التدريبات اليوم الجمعة، بصورة طبيعية؛ استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتقاسم فريق الزمالك الصدارة مع نادي المصري بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط.

اقرأ أيضًا:

كاسيميرو يقترب من اتحاد جدة.. ما علاقة بنزيما؟

والد ياسين مرعي يكشف موقف اللاعب من مباراة بيراميدز والانضمام لمنتخب مصر



