كتب- نهى خورشيد:

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأبيض خلال مواجهة مودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: "خوان ألفينا لاعب عالمي، يتميز بروح قتالية وحماس كبير، وأنا معجب بأدائه، وسعيد بتسجيله هدفًا وصناعته لآخر، أما عدي الدباغ فهو لاعب كبير، وسيسجل أهدافاً مهمة مع الزمالك في المستقبل القريب".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب من الطراز الرفيع، ويقدم مستويات مميزة، وبصراحة أنا نادم على انتقاده في المباريات السابقة، فهو نجم كبير، وأتمنى تثبيت التشكيل الأساسي في الفترة القادمة".

كما تابع يونس: "تغييرات فيريرا أمام مودرن كانت موفقة وساهمت في الحفاظ على الانتصار، ودونجا يستحق التحية بعد مشاركته وتقديمه أداءً رائعاً".