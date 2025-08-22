مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري

01:56 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 3
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
  • عرض 15 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 15 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 15 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد الفوز أمس على حساب مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، استمرار اللاعبين في التدريبات اليوم الجمعة بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان نادي الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويخوض الفارس الأبيض تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، استعدادا لمواجهة فاركو.

موعد مباراة فاركو المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك الدوري المصري قرار فيريرا المدير الفني للزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان