أول قرار من فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري

رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد الفوز أمس على حساب مودرن سبورت في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة يانيك فيريرا، استمرار اللاعبين في التدريبات اليوم الجمعة بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان نادي الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويخوض الفارس الأبيض تدريباته الجماعية اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء، استعدادا لمواجهة فاركو.

موعد مباراة فاركو المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

