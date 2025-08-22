أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن فريقه استحق الفوز أمس على حساب مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب مودرن سبورت أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "استحقينا الفوز على حساب مودرن سبورت اليوم، خاصة وأننا بدأنا المباراة بشكل مميز وكانت لدينا العديد من الفرص، لكن الأداء هدأ نسبيا بعد 20 دقيقة".

وأضاف: "نجحنا في تسجيل الهدف الثاني في اللقاء مع بداية الشوط الثاني، كان بإمكاننا قتل المباراة إلا أن المنافس سجل هدف بشكل مفاجئ، على الرغم من أنه لم يخلق الكثير من الفرص خلال المباراة".

وتابع: "مباراة اليوم هي الأفضل للفريق من بين الثلاث مباريات التي خاضهم الفريق بالدوري، نحتاج إلى التطوير في المستقبل في مثل هذه المباراة، والعمل على قتل اللقاء في حال سمحت لنا الفرصة بتسجيل أكثر من هدف".

وواصل: "الزمالك قدم مستوى مميز في أول 20 دقيقة بمباراة اليوم، على عسك المباراتين الماضيتين، الذي بدأ فيهما الفريق بشكل ضعيف في أول 20 دقيقة، وسنشاهد مباراة مودرن مرة أخرى لعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق".

وعن عدم تسجيل مهاجي الفريق أي أهداف في المباريات الثلاث، قال: "نعمل بعض التدريبات الخاصة مع مهاجمي الفريق، عندما يرتفع أداء الفريق بشكل عام، سنشاهد المهاجمون يسجلون في باقي المباريات".

