تدريبات تأهيلية لـ محمد السيد بعد استبعاده أمام موردن سبورت

08:22 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

أدى محمد السيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش الاستعداد لمباراة الأبيض أمام مودرن سبورت، التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت التدريبات بعد استبعاده من قائمة اللقاء بقرار من المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، إذ خضع اللاعب لبرنامج بدني تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بالفريق.

ويواجه الزمالك فريق مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

