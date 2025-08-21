تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لشركة تذكرتي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مواعيد مباريات الأسبوع الرابع بالدوري المصري وعلق: "حجز مباريات الأسبوع الرابع بالدوري المصري متاح الأن".

ومن المقرر انطلاق مباريات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري، يوم الأحد المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري، بمباراة تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري العديد من المباريات القوية، منها مباراة النادي الأهلي أمام غزل المحلة، كذلك الزمالك أمام فاركو.

ويذكر أن المصري البورسعيدي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2025-2026، برصيد 7 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات.

