مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

- -
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يناشد الرئيس السيسي للتدخل لإعادة أرض أكتوبر

02:42 م الخميس 21 أغسطس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، يناشد خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لإعادة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان.

وقال الزمالك في بيانه: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية، بمناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، آملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره".

وأضاف البيان: "اليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء، آملين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لاتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك السيسي نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يقفز مقابل الجنيه للمرة الثالثة بمنتصف تعاملات الخميس