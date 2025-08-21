"تربة خرسانية".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن وقف حفر استاد الأهلي

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة حول وقف الحفر لاستاد الأهلي الجديد، بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "سألت على الحفر في ستاد الأهلي الجديد، وعلمت إنه توقف".

وأكمل: "وصلوا 10 متر، وتوقف عند هذا الحد بسبب وجود تربة خرسانية، والحفر أصبح فيه مشاكل وحاليًا هناك محاولات لمعالجة الأمر، من أجل معرفة إلى أي مدى سيصل بالحفر ولكنه بيحاول بإيده وأسنانه".

وأوضح: "الأهلي كان لديه في معوقات في زايد في البداية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من منح الموافقات لبناء الاستاد من أجل الإعمار، والرئيس يرى أن الرياضة هي التي ستعمر المنطقة هناك".

وأوضح: "عندي سؤوال للي بيجيبوا اسم الأهلي في أزمة الزمالك الحالية، أنت مدخل الأهلي ليه في الموضوع؟.. أنت عندك مشكلة الأهلي بنى فرع التجمع الخامس من أمواله وجهده وتخطيطه".

وأردف: "وهناك جهود متتابعة بين رؤساء الأهلي من بداية صالح سليم لـ حسن حمدي لـ محمود طاهر ثم محمود الخطيب، كل الناس دي اشتغلت ما بين فرع مدينة نصر لفرع زايد ثم التجمع وتطوير فرع الجزيرة".

واختتم تصريحاته: "فيه ناس بعتت ليا رسايل بتقولي أنت ليه سحبت الأرض وناس تانية واخدة الموضوع أهلي وزمالك ومش عارف ليه بصراحة".